HABER /  DÜNYA

Trump'tan ilginç açıklama: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump'tan ilginç açıklama: Özür diledi, görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektupta kısa menzilli füze denemeleri için ''özür dilediğini'' ve Kim ile çok yakında görüşmeyi umut ettiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından Kim'in kendisine gönderdiği mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''Kim, bana gönderdiği mektupta güzel bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı biter bitmez görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini iletti.'' ifadesini kullandı.

'Saçma ve pahalı'

Mektubun uzun olduğunu ve Kim'in ''saçma ve pahalı'' tatbikatlardan şikayet ettiğini ifade eden Trump, "Kısa menzilli füze denemeleri için küçük bir özür de vardı ve denemelerin, tatbikatlara son verildiğinde biteceği yazıyordu. Kim ile çok yakında görüşmeyi umuyorum. Nükleer silahların olmadığı Kuzey Kore, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamaları, ikilinin, her yıl Eylül ayında New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir araya gelebilecekleri yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir
Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir
Almanya ve Türkiye işbirliğine gidiyor
Almanya ve Türkiye işbirliğine gidiyor
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
Mbaye Diagne'den olay paylaşım
Mbaye Diagne'den olay paylaşım
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
ÖNCEKİ HABERLER
Dengeleri değiştirecek sözler! ABD'den Almanya'ya açık tehdit
Dengeleri değiştirecek sözler! ABD'den Almanya'ya açık tehdit
Balıkesir'de 4 saatte sürücülere rekor ceza kesildi
Balıkesir'de 4 saatte sürücülere rekor ceza kesildi
Mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Teşrik tekbîri nasıl getirilir, orucu ve duası var mı?
Teşrik tekbîri nasıl getirilir, orucu ve duası var mı?
Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü
Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü
Sakarya bayram namazı saati kaçta Diyanet Sakarya bayram namazı
Sakarya bayram namazı saati kaçta Diyanet Sakarya bayram namazı
Yorumlar