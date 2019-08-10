Balıkesir'de 4 saatte sürücülere rekor ceza kesildi

BALIKESİR'de trafik ekiplerinin yaptığı denetimde 4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza kesildi.

BALIKESİR'de, 67 kişilik personelden oluşan 35 polis ekibinin yaptığı 4 saatlik huzur ve trafik uygulamasında 214 sürücüye 107 bin 596 TL ceza kesildi, 57 araç trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ve huzur uygulaması yapıldı. Uygulamaya 67 kişilik personelden oluşan 35 ekip katıldı. Balıkesir il genelinde 11.00-13.00 ve 20.00-22.00 saatleri arası yapılan uygulamalarda 2 bin 33 araç sorgulanırken, 214 araç sürücüsüne 107 bin 596 TL ceza kesildi. 57 araç ise trafikten men edildi. Uygulamaların il genelinde devam edeceği bildirildi.