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Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu

Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu

Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivetliler 1.91 boyundaki Danimarkalı stoper ile sözleşme imzaladığını resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias ‘Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.   3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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