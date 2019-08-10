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Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir

Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "tiyatro" diyen mübaşirin beraatine karar vermişti. Posta gazetesi yazarı Nedim Şener kararla ilgili değerlendirme yaparken çok sert ifadeler kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra İnegöl 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olarak görev yapan bir kişi, adliyenin veznesinde, "Bu hükümetin bir oyunu. Bu darbe bir senaryodur. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay, hakkında dava açılan mübaşirin suç işlemediğine hükmederek beraatine karar verdi. Adalet Bakanlığı'nın "terör örgütü propagandası yapıyor" itirazı da reddedildi. 

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, köşesinde Yargıtay'ın aldığı kararla ilgili değerlendirme yaptı. Şener'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bu haber, basında ve sosyal medyada geniş yer buldu. Eğer bu sözleri eden kişinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısı yoksa tek başına “15 Temmuz bir tiyatrodur” demek bence de suç olamaz. Çünkü FETÖ ile bağlantısı olmayan ama böyle düşünen bir çok insan var. Bu kişileri, FETÖ elebaşı ve diğer örgüt üyelerinden ayrı tutmak gerekiyor. Onlar zaten 15 Temmuz’dan beri işledikleri suçu böyle bir yalanla örtmeye çabalıyor.

Ancak FETÖ ile bağlantısı olmadığı halde, “15 Temmuz tiyatrodur” demek, gerçeği inkar etmektir, yalan söylemektir, halkın verdiği kahramanca mücadeleyi inkar etmektir, körlüktür, korkaklıktır, alçaklıktır, şerefsizliktir, şerefsizlik de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir suç değildir.

“15 Temmuz’a tiyatro” diyenlerin yüzüne en güçlü şekilde bunları söyleyin. Mahkemeye vermekle tehdit ederlerse, Yargıtay’ın İnegöl Adliyesi’nde çalışan o şerefsiz mübaşir lehine verdiği karardaki, “Sanığın sözlerinin söyleniş zamanı ve biçimi nazara alındığında ağır eleştiri kapsamında kaldığı…” şeklindeki gerekçesini örnek gösterirsiniz.

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