HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi!

Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi!

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen çalışmayla binanın bir bölümünün Avrupa'daki en büyük kütüphanelerden birine dönüştürüleceği açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi İstanbul'un Fatih ilçesi Saraçhane semtindeki İBB binası içinde bir kütüphane kurulacağını açıklamıştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Avrupa'nın en büyüğü olacak"

Kütüphane projesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'deki İBB binamızda Avrupa'nın en büyük kütüphane ve çalışma alanının oluşturulması için çalışmalara başladık. İstanbul'un en özel noktasını artık kitap okuyan, araştırma yapan, çalışan gençler kullanacak. Şehir yönetimi ile kütüphaneyi bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu
Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu
Türk denizciler bayram sabahı Türkiye'de
Türk denizciler bayram sabahı Türkiye'de
Trump'tan ilginç açıklama: Özür diledi, görüşmek istiyor
Trump'tan ilginç açıklama: Özür diledi, görüşmek istiyor
Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir
Nedim Şener: 15 Temmuz tiyatrodur demek suç değil şerefsizliktir
Almanya ve Türkiye işbirliğine gidiyor
Almanya ve Türkiye işbirliğine gidiyor
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram TRT Çocukla bir başka güzel
Bayram TRT Çocukla bir başka güzel
PKK'ya bir darbe daha: Öldürüldüler
PKK'ya bir darbe daha: Öldürüldüler
Dengeleri değiştirecek sözler! ABD'den Almanya'ya açık tehdit
Dengeleri değiştirecek sözler! ABD'den Almanya'ya açık tehdit
Balıkesir'de 4 saatte sürücülere rekor ceza kesildi
Balıkesir'de 4 saatte sürücülere rekor ceza kesildi
Mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Yorumlar 1 yorum