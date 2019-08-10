Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'ın Kovancılar ile Karakoçan ilçeleri arasında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat 23.16 sıralarında 3,6 büyüklüğünde gerçekleşti.



Depremin yerin 6,97 kilometre altında olduğu belirtildi. Depreme en yakın yerleşim yeri olarak ise Karakoçan ilçesinin Bahçecik olduğu bilgisi paylaşıldı.



Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Karakoçan ve depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.