Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

21. Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupayı müzesine götürdü

21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 17. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçti. 38. dakikada Mert Yandaş farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Max Kruse ile farkı 1'e indirdi. Maç sonuna kadar oyunu Sivasspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, beraberlik golünü bulamadı.

Hazırlık maçlarında 4. mağlubiyet

Sarı lacivertli ekip, Hertha Berlin, Bayern Münih ve Real Madrid mağlubiyetleri sonrasında Sivasspor'a da mağlup olarak hazırlık maçlarında 4. mağlubiyetini aldı.