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Norveç'te camiye silahlı saldırı

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Norveç'in Barum kentinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Norveç basını, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Norveç basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El- Nur İslam Merkezi Camisine girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastaneye kaldırıldı

Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.

49 kişi hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti. Norveç ile Yeni Zelanda'daki saldırı düzenlenen iki caminin adının El-Nur olması kafalarda soru işareti bıraktı.

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