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Eskişehirspor ile Konyaspor berabere kaldı

İhlas Haber Ajansı
Eskişehirspor ile Konyaspor berabere kaldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve TFF Birinci lig ekiplerinden Eskişehirspor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, Süper Lig ekibi Konyaspor ile Yeni Eskişehir Stadyumu'nda hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmaya Eskişehirsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehirspor sahaya; Ekrem Klıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Issah, Talha Erdoğan, Mete Kaan Demir, Sekidika, İbrahim Halil Öner 11 ile çıktı. Konyaspor ise; Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Baijic, Milosevic, Anicic, Alper Uludağ, Skubic ilk 11'i ile karşılaşmaya başladı. 

Konyaspor maçın 7'nci dakikasında Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor 28'inci dakikada Mevlüt Çelik'in golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2'nci yarıda her iki takım da oyuncu değişiklikleri yaptı. Maçta başta gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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