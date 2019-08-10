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Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor

Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi.

Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi. 

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