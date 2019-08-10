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Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Bayramda liderlerin bayram programları da belli oldu. Hangi lider bayramda nerede ne yapacak? İşte siyasilerin Kurban Bayramı programlarına ilişkin tüm bilgiler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle Marmaris’te geçirecek. Erdoğan’ın bayramın son günü İstanbul’da olması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan bayramın ilk gününü İstanbul'da geçirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da olacak. Şentop'un bayram namazı ve kurban kesimi sonrası, Sahil Dolgu Alanı’nda Tekirdağlılarla bayramlaşacağı biliniyor. Şentop bayram süresince Tekirdağ’ın ilçelerini de ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Bayram süresince ailesiyle Antalya’da olacak olan Kılıçdaroğlu’nun bayramın ilk günü CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, ikinci günü de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayramı da Ankara’da geçirecek olan Bahçeli bayram namazının ardından partililerle birlikte MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Anıttepe’deki mezarını ziyaret edecek. Bahçeli bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Bayramın ilk günü İstanbul’da, ikinci günü Ankara’da olacak olan Akşener, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da bayramı karşılayacak. Bayram namazının ardından Destici, partililerle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret edecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara’da karşılayacak.

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