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PKK'ya bir darbe daha bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

PKK'ya bir darbe daha bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

pkk
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