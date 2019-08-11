PKK'ya bir darbe daha bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.