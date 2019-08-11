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Devlet Bahçeli'den bayram namazı çıkışı erken seçim mesajı

Devlet Bahçeli'den bayram namazı çıkışı erken seçim mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim mesajı verdi. Bahçeli “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir.” dedi.

Devlet bahçeli bayram namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

İki bayram arasında Türkiye’deki siyasi ve ekonomik olayların iyi bir analizinin yapılmasında fayda vardır.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimin kararlı duruşuyla birçok reformların yapılması sürecine geçilmiştir.

2023’e hazırlanan bir süreç tekrar başlayacak

Kurban bayramı sonrasında çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağını TBMM’nin açılışıyla yapısal reformların başta olmak üzere birçok konunun gündeme geleceği, Türkiye’nin 2023’e hazırlanan bir sürecin tekrar başlatılacağı konusunda iyimser bir anlayışa sahip olduğumu belirtmek istiyorum.

Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tekrar tartışmaya açmak geriye doğru bir dönüşü gerçekleştirmek amacı taşıyor. Bunu yaparken de akıllarında bir erken seçim tartışması yapmaya çalışıyorlar.

Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir.

Türkiye’de terörün kökünü kazıyacak sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ağustos ayı yeni zaferleri getirebilir” mesajı

Sayın cumhurbaşkanının programı nasıldır onları tam bilemiyoruz. Ama bir cümle vardır ki “Ağustos ayı zafer ayıdır.” Zafer de süreklilik kazanan her zaman yapılması yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum 

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