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Hulusi Akar'dan Yunanistan’a uyarı! Aklınızı başınıza toplayın

KKTC’de temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan çıkmasını isteyen Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan’ı bir kez daha uyardı

Kıbrıslı Türklerin 1964’teki Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümü törenlerine katılmak üzere perşembe günü Ada’ya gelen Hususi Akar ve beraberindeki heyet dün 1974’ten bu yana Ada’da bulunan kolordu seviyesindeki Kıbrıs Barış Kuvvetleri’ni denetledi.

Bakan Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. Denetlemelerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin Girne’deki ana karargâhından başlayan Akar ve beraberindekiler, Kıbrıs’taki komutanlarla toplantı yaptıktan sonra Girne Beşparmak Dağları’nda üslenen Komando Alayı’nı ziyaret etti.

Kapalı Maraş’ı inceledi

Komandoların pusu ve yakın muhabere eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi. Akar ve komuta heyeti, komandolarla birlikte aynı karavanadan yemek yedi ve askerlerin bayramını kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyeti daha sonra Gazimagosa kenti yakınındaki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana kapalı tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki Maraş kentine gitti.

Rum yönetimi ve Yunanistan’a mesaj

Akar ve komutanlar, karadan ve helikopterle incelediği Maraş kentindeki askerlerden brifing aldıktan sonra Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’a yönelik bir dizi mesaj verdi. Akar, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde Türkiye’nin garantörlük hakkının kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan tamamen ayrılmasını isteyen Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ı uyardı. Akar şunları söyledi:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığı şart

“Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin.”

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