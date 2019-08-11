Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler
Bugün Kurban Bayramı...Müslümanlar bayram namazını camilerde kılmak için camilere aktı. Türkiye'de ve dünyada renkli görüntüler ortaya çıktı.
KURBAN BAYRAMI Türkiye'de ve dünyada büyük bir heyecanla eda ediliyor. Sabahın erken saatlerinde müslümanlar bayram namazı için camilere resmen aktı. Camiler tıklım tıklım doldu.
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Dünya ülkelerinde kadınların da kıldığı bayram namazında renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte Türkiye'den ve dünyadan kurban bayramı namazı manzaraları...
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