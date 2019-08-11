Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler

Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler

Bugün Kurban Bayramı...Müslümanlar bayram namazını camilerde kılmak için camilere aktı. Türkiye'de ve dünyada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler - Sayfa 1

KURBAN BAYRAMI Türkiye'de ve dünyada büyük bir heyecanla eda ediliyor. Sabahın erken saatlerinde müslümanlar bayram namazı için camilere resmen aktı. Camiler tıklım tıklım doldu. 

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Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler - Sayfa 2

Dünya ülkelerinde kadınların da kıldığı bayram namazında renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte Türkiye'den ve dünyadan kurban bayramı namazı manzaraları...

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Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler - Sayfa 3
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Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere aktı renkli görüntüler - Sayfa 4
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