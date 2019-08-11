Devlet Bahçeli Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Lideri Bahçeli, Ankara'da bayram namazını kıldıktan sonra Beştepe'de partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi.
Bahçeli, beraberindeki partililerle birlikte Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, su döktü, dua okudu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, Ramazan ve Kurban bayramları arasında Türkiye'de yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik olayların iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bahçeli, şöyle konuştu:
"İki bayram arası derken, 4 Haziran ile şimdiki 11 Ağustos arasını kast ediyorum. Bu süreçte seçim yenilenmeleri oldu, daha değişik yorumlar oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Buna benzer birçok olaylar oldu. Ama bütün bunlara rağmen, bayrama Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk.
Bundan sonra artık Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla, birçok reformların yapılma sürecine geçilmiştir.
Ben önümüzdeki günlerde, özellikle Kurban Bayramı sonrasında çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağını, 1 Ekim 2019 tarihinde TBMM'nin açılışıyla beraber, başta yargı ve Meclis içtüzüğü olmak üzere yapısal reformların gündeme geleceğini, Türkiye'de artık 2023'e hazırlanan bir sürecin tekrar başlatılacağı konusunda iyimser bir anlayışa sahip olduğumu ifade etmek istiyorum."