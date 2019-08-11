Devlet Bahçeli Türkeş'in kabrini ziyaret etti

"İki bayram arası derken, 4 Haziran ile şimdiki 11 Ağustos arasını kast ediyorum. Bu süreçte seçim yenilenmeleri oldu, daha değişik yorumlar oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Buna benzer birçok olaylar oldu. Ama bütün bunlara rağmen, bayrama Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk.