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Merih Demiral ile Diego Costa gerginliği geceye damga vurdu

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Juventus'u 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral ile Diego Costa arasındaki gerginlik gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Bu yıl 7. kez düzenlenen 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Juventus'un tek golünü 29. dakikada Sami Khedira kaydetti.

Merih ile Dıego Costa gerginliği

Mücadeleye Merih Demiral-Diego Costa gerginliği damga vurdu. 83. dakikada yaşanan pozisyonun ardından sinirler gerildi. Saha içinde agresifliğini gizleyemeyen Diego Costa, Merih Demiral'ın üzerine giderken, Merih, İspanyol yıldıza karşılık verdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikilinin arasındaki gerginlik sona erdi.

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