Hadise cesur sahne kıyafetleriyle ağızları açık bıraktı Acun Ilıcalı locadan izledi

Atanamamış JLO: Kostüm tercihleri sebebiyle sık sık gündeme gelen Hadise bu sefer de Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı. Erol Köse yaptığı paylaşımda "Atanamamış JLO yani; bu kez de kostüm esinleneyim derken Fosforlu Cevriye olmuş Arefe gecesi çarpılacak Hafazanallah..." yorumunda bulundu.



