Hadise cesur sahne kıyafetleriyle ağızları açık bıraktı Acun Ilıcalı locadan izledi
Aylardır hazırlandığı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde önceki akşam sevenleriyle buluşan Hadise, cesur kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıyafetleri Jennifer Lopez'e benzetilen Hadise'yi Acun Ilıcalı en önden izledi.
Yaptığı paylaşımlarla ve cesur sahne kostümleriyle sıklıkla gündeme gelmeyi başaran ünlü popçu Hadise, bu sefer Harbiye'yi salladı. Aylar öncesinden hazırlandığı sahnede konsere gelenleri coşturan Hadise, 'yok artık' dedirten kıyafetler giydi.
Konser esnasında giydiği kostümlerle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Hadise, cesur dans şovlarıyla da ağızları açık bırakmayı başardı. Kendisine gelen eleştirileri umursamayan Hadise'nin giydiği kıyafetler ise geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in kostümlerine benzetildi.
Atanamamış JLO: Kostüm tercihleri sebebiyle sık sık gündeme gelen Hadise bu sefer de Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı. Erol Köse yaptığı paylaşımda "Atanamamış JLO yani; bu kez de kostüm esinleneyim derken Fosforlu Cevriye olmuş Arefe gecesi çarpılacak Hafazanallah..." yorumunda bulundu.
Acun Ilıcalı locada: Öte yandan Hadise'nin konserine çok sayıda ünlü isim de katıldı. İrem Sak ve Sevda Durukan seyircilerin arasında eğlenirken, Acun Ilıcalı locadan Hadise'yi izledi.