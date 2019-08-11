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Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Dergahı'nda kıldıktan sonra partisinin kurucu genel başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı namazını Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Sultan Camii'nde kıldı. Destici ve beraberindeki partililer, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıp, dua okudu. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, "Aziz milletimizi, Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

'Üzücü olan Müslümanların birbiriyle savaşıyor olması'

Destici, İslam dünyasının birçok yerinde kan ve gözyaşının devam ettiğini belirterek, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Suriye'de, Irak'ta her yerde maalesef zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. Bunun en üzücü olan noktalarından bir tanesi de Müslümanların birbiriyle savaşıyor, birbirini öldürüyor olması. Rabbim inşallah bu bayramda edilecek duaları kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın" şeklinde konuştu.

100 bine yakın hacı adayının bugün hacı olduğunu anımsatan Destici, "Onların haçlarını tebrik ediyorum. İnşallah vatanlarına dönmeyi rabbim nasip etsin diyorum. İnşallah oradaki buluşma da yine ümmetin, Müslümanların birliğine, dirliğine, kardeşliğine vesile olsun. Bir kere daha aziz milletimizin ve tüm Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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