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Terim'den kritik açıklama: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

Terim'den kritik açıklama: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilerde Galatasaray ile yollarının ayrılması durumunda Fiorentina'ya dönebileceğini belirtti.

İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

"Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir"

Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa , Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı teknik direktör, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" diye konuştu.

"Türk futbolu için çok uğraştım"

Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.

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