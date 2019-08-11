Boğa yakalama timi görevde! Kaçan kurbanlık boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

"Yaşadıklarımıza halen inanamıyorum"

Boğa sahibi Ramazan Öksüz, ilk kez bu kadar öfkeli bir boğa gördüğünü belirterek, "Yaşadıklarımıza halen inanamıyorum. Çok zorluk yaşadık. Ekipler olmasa yakalayabilme şansımız yoktu. Çok korktuk." dedi.

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