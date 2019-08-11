Hulisi Akar Gemlik'ten mesaj verdi! Gücümüzü kimse test etmesin

Brifing aldı talimat verdi

Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.