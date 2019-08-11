Kavurma yapılışı kolay ve pratik kavurma yapılışı

Kurban Bayramının başlaması ile birlikte vatandaşlar kavurma nasıl yapılır, pratik ve lezzetli kavurma yapmanın püf noktası nedir araştırmalarına başladı. Sizler için kolay, pratik ve lezzetli kavurma tarifi hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun...

Kavurma nasıl yapılır araştırması Kurban bayramının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki lezzetli, kolay malzemeli ve pratik kavurma nasıl yapılır? ? İşte, kolay ve pratik kavurma tarifi ve malzemeleri.

Biber, soğan ve domates gibi yardımcı malzemelerle hazırlanan yumuşacık, ağızda dağılan kavurma bayram sofralarını adeta bir şölene çeviriyor. Eve gelen bayram misafirleri için özellikle güzelce hazırlanan lezzetli bir kavurma damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, bayram sofralarınıza layık kavurma tarifi.

MALZEMELER:

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

HAZIRLANIŞI:

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.