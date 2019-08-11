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Falcao'nun parasının nasıl ödeneceği belli oldu

Falcao'nun parasının nasıl ödeneceği belli oldu

Galatasaray'ın yıllık 6,5 milyon euroyu bulan bir rakama anlaşması beklenen yıldız futbolcu Falcao'nun parasının nasıl ödeneceği belli oldu. 1,5 milyon euro sponsor desteğiyle, geri kalan rakam ise forma satışından gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'da artık Radamel Falcao transferi için geri sayıma geçilirken taraftarlar resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Yönetimin hedefinde 500 bin forma var

Fanatik'te yer alan habere göre; Rekor sayıda satış rakamlarına ulaşmayı planlayan yönetimin hedefinde 500 bin forma var. Taraftarlar daha şimdiden yeni sezon formaları alarak arkasına 9 numara ve Falcao ismini yazdırmaya başladı bile.

Galatasaray camiasının önde gelen isimleri hem de birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından on binlerce hediye formanın sözünü şimdiden vermiş durumda.

1 yıllık ücreti forma satışından çıkacak

Galatasaray'ın yeni sezon formaları 250 TL'ye satılıyor. Çeşitli gider kalemleri düşüldüğünde, kulübün bir formadan elde ettiği gelir ortalama 70-75 TL civarında oluyor.

Bu da 500 bin forma satılması halinde 35 milyon TL, yani 6 milyon euroya yakın bir gelir elde edilmesi demek.

Böylece Falcao'nun hem yıllık maaşı hem de kontratına eklenecek başarı bonusları, sadece forma satışıyla karşılanabiliyor. İşte bu nedenle yönetim, camiadaki havayı en üst düzeyde tutabilmek adına görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

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