Süleyman Soylu sınırda üs bölgesini ziyaret etti Erdoğan askerlere böyle seslendi

Allah yar ve yardımcımız olsun

Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramlarının zaten manası, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ile oğlu İsmail aleyhissalatu vesselam arasındaki evlat baba ilişkisinin en güzel bir ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri o duygular içerisinde ben de selamlıyorum. Ve bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum. Tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun."