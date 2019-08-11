HDP'den 'sert görevden alma ve operasyon' açıklaması

Yerel seçimlerde kazandığı belediyelerdeki görevden almalara ve operasyonlara ilişkin açıklama yapan HDP, "Yaşananlar uzun süredir halk iradesine karşı gelişen siyasi darbenin devamıdır" ifadelerini kullandı.

Van’da Edremit ve Çaldıran ilçe belediyelerinin HDP’li iki meclis üyesi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Muş’ta ise, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

HDP’li belediyelere yönelik görevden alma ve operasyonlara ilişkin HDP’den yazılı açıklama yapıldı.

"Sayısız saldırı gerçekleşmiştir"

HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan imzasıyla yapılan açıklamada, “Kayyım döneminde ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık ve talan uygulamaları için halka hesap vermesi gereken zihniyet, her gün bir başka bürokratik yöntemle belediyelerimizi haksız bir şekilde işlevsiz kılmayı amaçlamaktadır” denildi.

"Siyasi darbenin devamı"

Açıklamada, “Seçim yolu ile kazanamadığı belediyeleri pasifize etmeye çalışan iktidar ve İçişleri Bakanlığı, halkın iradesini de tanımadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Yaşananlar uzun süredir halk iradesine karşı gelişen siyasi darbenin devamıdır. Belediyelerimizin ve seçilmişlerimizin itibarlarını yok sayan bu uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Halk iradesine yönelik gelişen bu saldırı politikalarına karşı kentin sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını ve diğer kurumları da duyarlı olmaya ve oylarına sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.

Belediye yönetimlerine yönelik uygulamalar şöyle sıralandı:

-Bağlar Belediye Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan, Çaldıran Belediye Eşbaşkanı Leyla Atsak, Edremit Belediye Eşbaşkanı Gülcan Kaçmaz Sağyiğit, Tuşba Belediye Eşbaşkanı Yılmaz Berki, Tekman Belediye Eşbaşkanı Müzahit Karakuş ve Dağpınar Belediye Eşbaşkanı Abubekir Erkmen’e KHK’li oldukları gerekçesi ile mazbataları verilmedi.

-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık, Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı İbrahim Çiçek, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Necati Pirinççioğlu, Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Seher Kadiroğlu Ataş, Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı Salih Kuday, Savur Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Yasin Kalkan, Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Resul Kaçar, Erciş Belediyesi Eşbaşkanı Mahmut Pala’ya KHK’li oldukları gerekçesi ile mazbataları verilmedi.

-Ağrı Taşlıçay Belediye Meclis Üyesi Fecri Aydın, Ağrı Doğubayazıt İl Genel Meclis Üyesi Sabri Karayel, Batman Belediye Meclis Üyeleri; Ahmet Yılmaz, Erkan Kaygusuz, Mustafa Yurtsever, Reşat Akıncı, Abdulmecit Çeken ve Ahmet Aslan, Bitlis Tatvan Belediye Meclis Üyeleri; Saffetullah Akyüz ve Veysi Altıntaş, Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan Akkoç, Diyarbakır Kayapınar Belediye Meclis Üyeleri; Neriman Baran Yiğit, Amber Ceylan Ak, Mehmet Vecih Aydoğan, Dilan Yakut, Eser Özbek, Ali İhsan Karahan, Yusuf Gezer ve Süleyman Okur, Diyarbakır Bağlar Belediye Meclis Üyeleri; Hava Karahancı, Şükran Şimşek, Derya Berktaş Açmaz, Sevgi Süer, Abdulkadir Önen ve Aziz Turay, Diyarbakır Dicle Belediye Meclis Üyesi Songül Can Şimşek, Diyarbakır Sur Belediye Meclis Üyesi Berivan Savaş Apaçık, Diyarbakır Ergani Belediye Meclis Üyeleri; Müslüm Öcay ve Erdal Tekdemir, Hakkari Yüksekova İl Genel Meclis Üyeleri; Deniz Öztekin ve Ferhat Özdil, Iğdır Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Hun, Mardin Kızıltepe Belediye Meclis Üyeler; Şeyhmus Akbaba ve Mehmet Ali Çiçek, Mardin Derik Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gezici, Muş Varto Belediye Meclis Üyesi Hakkı Bingöl, Siirt Belediye Meclis Üyesi Fatma Kayar, Siirt Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Ercan Başar, Şanlıurfa Bozova Belediye Meclis Üyesi Müslüm Kuşçu, Şanlıurfa Suruç Belediye Meclis Üyeleri; Reşat Demirkol ve Osman Kaya, Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Abdulcelil Çelebi, Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Barınç, Şırnak Cizre Belediye Meclis Üyesi Dündar Yağarcık, Van İpekyolu Belediye Meclis Üyeleri; Salih Kara, Mesude Demir ve Sibel Harman Tertemiz’e KHK’li oldukları gerekçesi ile mazbataları verilmedi.

-Erzurum Karayazı Belediye Eşbaşkanı Melike Göksü, “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiası ile 7,5 yıl hapis cezası aldı.

-Erzurum Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı Burhanettin Şahin ve belediye meclis üyelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık bir hafta gözaltında tutulan eşbaşkan ve yönetici/üyeler, daha sonra serbest bırakıldı. (Açıklamada bu gözaltı sırasında HDP yöneticilerinden Nuri Kandemir’e, ailesinin gözü önünde, evinin içinde işkence edildiği; aynı şekilde eski

meclis üyesi Erdem Kaya’nın yere yatırılarak kafasına silah dayandığı belirtildi.)

-Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanı Ferhat Kut ile Bismil Belediyesi Eşbaşkanı Gülşen Özer sabah erken saatlerde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

-Nusaybin Belediye Meclis Üyesi Samiye Demir gözaltına alındı.

-Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Nursel Örmek gözaltına alındı.

-Siirt Kurtalan’da HDP’li Belediye Meclis Üyesi A. Gaffur Kubilay gözaltına alındı.

-Şanlıurfa Ceylanpınar’da HDP Meclis Üyesi Dilan Ablay gözaltına alındı.

-Tatvan’da; Serap Çakmak Genç, Suat Yetişkin, Diyar Orak, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan’ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

-Dersim İl Genel Meclis Üyemiz Mithat Kaya “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklandı.

-Kayapınar Belediye Meclis Üyesi Adnan Akgül görevden uzaklaştırıldı.

-Patnos Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Şahin Savcı “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

-Bitlis İl Genel Meclis Üyemiz Medeni Yalçınkaya yapılan ev baskını sonucundan tutuklandı.

-Çaldıran Belediye Meclisi Eş Sözcümüz Faruk Demir ve Edremit Belediye Meclis Eş Sözcümüz Medeni Özer İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

-İhbar olduğu gerekçesi ile Narkotik ve TEM ekiplerince savcılığın arama yazısı olmadan Kayapınar Belediye binası basılmış, kapılar kırıldı ve içeride arama gerçekleştirildi.