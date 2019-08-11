Gökçek döneminde şirketler belediyeye fahiş parayla devredilmiş! Soruşturma başlatıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde düşük sermayeyle kurulan şirketler, milyonlarca lira bedelle belediyeye devredildiği ortaya çıktı. O dönemde Belka A.Ş.'nin yönetiminde olan isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

Müfettişler, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Belka A.Ş.'nin bilerek, planlanarak zarara uğratıldığını, nitelikli dolandırıcılık, sahte fatura suçlarının işlendiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, suç duyurusunun ayrıntılarını duyururken, Belka A.Ş. tarafından satın alınan 5 şirketin belediyeye maliyetini açıkladı.

180 verilip belediyeye 1 milyon 500 bin lira bedel ile satılmış

Toplam sermayesi 300 bin TL olan Filiz Su şirketinin hisselerinin büyük bölümü AFM adlı şirkete 180 bin TL'ye devredilmiş. Devredilme işleminden hemen iki gün sonra AFM tarafından 180 bin TL'ye alınan hisseler, Belka A.Ş.'ye 1 milyon 500 bin lira bedel ile satılmış.

300 bin TL sermayeyle kurulan şirket için belediye kasasından çıkan 5,9 milyon TL

Filiz Su şirketinin kalan hisseleri ise 120 bin TL karşılığında hissedarlardan AFM Teknoloji Ltd Şti tarafından satın alınmış ve 17.01.2014 tarihinde Belka A.Ş.'ye 999 bin TL bedel ile satılmış. AFM şirketi tarafından 300 bin TL'ye tamamı toplanan şirket hisseleri, çok kısa bir süre içerisinde toplam 2 milyon 500 bin TL'ye Belka A.Ş.'ye satmış.

3.3 milyon TL'lik fatura kesilmiş

Para aktarımının yalnızca şirket hisselerinin devredilmesiyle sınırlı kalmadığını aktaran Ağırel, "Mal alımları, çağrı merkezi hizmeti, nakliye gibi işlerin görülmesi için AFM firması ile sözleşmeler yapılmış, AFM firması tarafından Belka A.Ş ye yedi ay gibi kısa bir süre içerisinde 3.3 milyon TL'lik fatura kesilmiş. Bu para transferleri yeterli gelmeyince bu kez, 4 ay sonra şirketin sermayesi 3.4 milyon TL artırılmış ve artırılan bu miktar Belka A.Ş. tarafından nakit olarak ödenmiş. Filiz Menba Su şirketinin satın alınması için Belka A.Ş.'nin kasasından çıkan meblağ 5.9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Filiz Su gibi 4 şirket daha

Ağırel, Filis Su gibi kurulan ve belediyeye satışı gerçekleşen 4 şirketin daha bulunduğunu aktarırken, bunların Seğmen Su, Bağiçi İnci Su, Beynam Orman Su, Ayudum Gıda aldı firmalar olduğunu duyurdu.

Düşük sermayeli firmaların belediyeye yüksek maliyetlerde satılmasının detaylarını da aktaran Ağırel, "Bu işlemler yapılırken Belka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülerce yardımcısı Ömer Öksüz hakkında 'Suç örgütü kurmak, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, sahte fatura düzenlemek' suçlarından şikayette bulunuldu" ifadelerini kullandı.