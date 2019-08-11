İSBAK’tan istifa eden Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki görünce İSBAK’tan istifa eden Bahaddin Yetkin, yaptığı ilk açıklamada "Fikirlerimden dolayı pişman değilim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’ye atanan ve tepkilerin ardından istifa eden Bahaddin Yetkin yaptığı ilk açıklamada, “Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e hakaret

Bahaddin Yetkin’in sosyal medya hesapları üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımları beğendiği için eleştirilmişti.

Bahaddin Yetkin, konuyla ilgili Biz10 TV’ye açıklamalarda bulundu.

Tweet’ler için pişman olmadığını vurgulayan Yetkin, attığı mesajları ortaya çıkaranları da “marjinal” olarak nitelendirdi.

"Hayatın gerçeği"

Yetkin, “İçinde bulunduğumuz teknoloji dünyasında maalesef iyi şeylere kullanabildiğimiz gibi teknolojiyi insanların geçmişlerini didik didik etmek suretiyle, haysiyet cellatlığına da kullanılabiliyor. Hayatın gerçeği, biz güçlü insanlarız” diye konuştu.