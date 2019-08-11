HABER /  POLİTİKA

İSBAK’tan istifa eden Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

İSBAK’tan istifa eden Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki görünce İSBAK’tan istifa eden Bahaddin Yetkin, yaptığı ilk açıklamada "Fikirlerimden dolayı pişman değilim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’ye atanan ve tepkilerin ardından istifa eden Bahaddin Yetkin yaptığı ilk açıklamada, “Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e hakaret 

Bahaddin Yetkin’in sosyal medya hesapları üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi  Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımları beğendiği için eleştirilmişti.

Bahaddin Yetkin, konuyla ilgili Biz10 TV’ye açıklamalarda bulundu.

Tweet’ler için pişman olmadığını vurgulayan Yetkin, attığı mesajları ortaya çıkaranları da “marjinal” olarak nitelendirdi.

"Hayatın gerçeği"

Yetkin,  “İçinde bulunduğumuz teknoloji dünyasında maalesef iyi şeylere kullanabildiğimiz gibi teknolojiyi insanların geçmişlerini didik didik etmek suretiyle, haysiyet cellatlığına da kullanılabiliyor. Hayatın gerçeği, biz güçlü insanlarız” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Süleyman Soylu sınırda üs bölgesini ziyaret etti Erdoğan askerlere böyle seslendi
Foto Galeri Süleyman Soylu sınırda üs bölgesini ziyaret etti Erdoğan askerlere böyle seslendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gökçek döneminde şirketler belediyeye fahiş parayla devredilmiş! Soruşturma başlatıldı
Gökçek döneminde şirketler belediyeye fahiş parayla devredilmiş! Soruşturma başlatıldı
Mansur Yavaş kararını verdi: Baktım istifa etmiyorlar markete dönüştüreceğim
Mansur Yavaş kararını verdi: Baktım istifa etmiyorlar markete dönüştüreceğim
Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır
Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır
Falcao'nun parasının nasıl ödeneceği belli oldu
Falcao'nun parasının nasıl ödeneceği belli oldu
Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum
Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum
Anketler Babacan ve Davutoğlu’nu şişirdi işte kulslerde konuşulan oy oranları
Anketler Babacan ve Davutoğlu’nu şişirdi işte kulslerde konuşulan oy oranları
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
HDP'den 'sert görevden alma ve operasyon' açıklaması
HDP'den 'sert görevden alma ve operasyon' açıklaması
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Muğla bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Muğla bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Yorumlar