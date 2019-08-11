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Yine aynı hatalar! İstanbul'da 791 acemi kasap kendini yaraladı

Yine aynı hatalar! İstanbul'da 791 acemi kasap kendini yaraladı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü 791 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

İstanbul'da bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı. 

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran 791 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi. 

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 21 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi. 

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