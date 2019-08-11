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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tatil trafiğinin başladığı ilk 2 günde 24 ölü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tatil trafiğinin başladığı ilk 2 günde 24 ölü

Kurban Bayramı öncesi trafiğinin ilk iki günü gerçekleşen trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan trafik önlemlerine ilişkin bir açıklama geldi.

24 kişi yaşamını yitirdi

Bakanlık, Kurban Bayramı tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Buna göre Kurban Bayramı trafiğinin başladığı cuma ve cumartesi günü meydana gelen kazalarda, 24 kişinin hayatını kaybetti.

Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü kaza meydana gelmediği kaydedildi.

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