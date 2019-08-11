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Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeye yaptıkları katkıların çok değerli olduğunu belirtti.

Rusya'daki Müslümanların büyüklerinden kendilerine kalan bu geleneği korumalarının 'mutluluk verici' olduğunu ifade eden Putin, Müslümanların ülkeye yaptıkları katkıların değerli olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mutluluk verici"

Hac döneminin sona erdiğinin işareti olan bu İslam bayramı, insanları bir araya getirmeye, ayrıca sevgi, iyilik ve merhamet değerlerini güçlendirmeye yarıyor. Rusya'daki Müslümanların da babalarından ve dedelerinden kendilerine kalan bu kültürel ve manevi mirası el üstünde tutmaları ve genç kuşakları da bu yönde eğitmeleri mutluluk verici.

"Birçok iyi iş ve girişime imza attılar"

Ayrıca tebrik mesajında Rusya'daki Müslüman toplumunun birçok iyi iş ve girişime imza attığını kaydeden Putin, ülkedeki Müslüman kurumların devlet ve halk kurumları ile verimli bir işbirliği yürütülmesi ve dinlerarası diyaloğun desteklenmesine sunduğu katkının çok değerli olduğunu ifade etti.

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