Real Madrid ve Barcelona Brezilyalı oyuncu Neymar'ın peşinde

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Brezilyalı oyuncu Neymar'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında oynamayacağını açıkladı.

Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında forma giyemeyecek. Yapılan görüşmeler artık çok daha ciddi durumda ancak anlaşma yok. Kısa süre içerisinde neler olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Barcelona'nın yanısıra Real Madrid'in de görüşmeler yaptı

Sporx'te yer alan habere göre İspanyol medyasının önde gelen spor gazeteleri Marca, AS, Sport ve El Mundo Deportivo, manşetlerini Neymar transferine ayırdı. Bu transfer için Barcelona'nın yanısıra Real Madrid'in de görüşmeler yaptığı yazıldı. İki İspanyol devinin, PSG ile bonservis pazarlığı yapmayı sürdürüyor, Fransız kulübü bu transfer için 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Göz alıcı bir hücum hattı oluşturacak

Barcelona eski yıldızını tekrar takımına katmak isterken, Paul Pogba transferinden sonuç alamayan Real Madrid ise Eden Hazard'ın yanına Neymar'ı da katarak göz alıcı bir hücum hattı oluşturma niyetinde... İspanya spor medyası, bu transferin bu yaz sona ereceği bilgisini de paylaştı.