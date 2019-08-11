Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bahçeye girdi! Bahçenin sahibi bakın kim çıktı
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, şu anda karavan tatilinde olan komşularının bahçesine girdi.
Sosyal medyanın en beğenilen çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, organik yaşama iyice alıştı. Her fırsatta doğada gezindikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, bu sefer komşularının bahçesinde meyve topladı.
Uzun zamandır eşi Mustafa Avkıran ile karavan tatilinde olan Övül Avkıran, İstanbul'daki evlerinin bahçesini Kadir-Neslihan Doğulu çiftine emanet etti.
Avkıran çiftinin bahçesiyle ilgilenen Doğulu çifti, yetişen mahsulleri de toplamayı ihmal etmedi. Ağaca çıkıp erik, dut toplayan Neslihan Atagül, organik meyvelerle konserve yaptı.
Övül Avkıran, Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Bahçemiz, meyve ağaçlarımız sahipsiz kalmadı. Çok seviniyorum. Komşuda pişer bize de düşer. Güzel, yetenekli, bir de becerikli... Marmelatlar şahane" mesajıyla paylaştı.