Geert Wilders Kurban Bayramı için 'barbarlık günü' dedi Netanyahu'nun oğlu destekledi

Müslüman ve yabancı düşmanı Wilders, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında paylaştığı bir kurban fotoğrafıyla Kurban Bayramı'nın başladığını belirterek, "İğrenç ve korkunç. Bu bizim kültürümüze ait değil. Uluslarımız bu hayvan zulmünü ve barbarlık gününü yasaklamalı ve yasa dışı ilan etmelidir." ifadeleriyle hakarette bulundu.

Netanyahu'nun oğlu twitterda paylaştı

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla büyük tartışmalara neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu da Wilders’in bu nefret ve hakaret içerikli İslam karşıtı tweetini kendi Twitter hesabından paylaşarak destek verdi.

Yair Netanyahu, daha önce de yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağına hakaret etmişti.

Today the islamic Eid al Adha - the “Festival of the Sacrifice” - starts.



Disgusting and horrific.



This does not belong to our culture.



Our nations should all ban and outlaw this festival of animal cruelty and barbarism!



#EidulAdha2019 pic.twitter.com/Vvhj8qXXZY