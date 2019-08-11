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Mesut Özil'e bıçaklı saldırıya ilişkin flaş gelişme! 2 Türk gözaltında

LONDRA'da Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin 2 Türk gözaltına alındı.

Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mesut Özil ve arkadaşı Kolasinac için 24 saatlik bir koruma verildi. Polis araştırmasının hala devam ettiği kaydedilirken, Arsenal kulübü de iki oyuncusunu bu soruşturma kapsamında Premier Lig'de Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna almadı.

Soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, bu nedenle bu hafta için böyle bir karar alındığı aktarıldı. Takım ayrca deplasmanda olduğu için Mesut ve Kolasinac'ın Londra'da kalması gerektiği bildirildi.

2 Türk gözaltına alındı

2 Türk'ün bu saldırı kapsamında göz altına alındığı da ifade edilirken, soruşturmanın daha da detaylandırıldığı dile getirildi. Bu nedenle her iki oyuncu 24 saat gözetimde olacak.

Can kaybı ihtimali

Konuyla ilgili polis raporlarında da saldırının ciddi bir durum olduğu ve bıçaklı bir saldırı olması nedeniyle can kaybı ihtimalinin sürekli göz önünde bulundurulacağı yazıldı.

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