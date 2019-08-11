HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

12-13 Ağustos'ta göktaşı yağmuru geliyor: 1 saatte 80 tane görülebilecek

12-13 Ağustos'ta göktaşı yağmuru geliyor: 1 saatte 80 tane görülebilecek

Gökyüzünde göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzakta açık havada gece boyunca 1 saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

Küçük Ayı'nın doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakın

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu: "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli ol."

Dolunay dolayısı ile biraz zor görülebilir

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut Özil'e bıçaklı saldırıya ilişkin flaş gelişme! 2 Türk gözaltında
Mesut Özil'e bıçaklı saldırıya ilişkin flaş gelişme! 2 Türk gözaltında
Real Madrid ve Barcelona Brezilyalı oyuncu Neymar'ın peşinde
Real Madrid ve Barcelona Brezilyalı oyuncu Neymar'ın peşinde
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdiler
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdiler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tatil trafiğinin başladığı ilk 2 günde 24 ölü
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tatil trafiğinin başladığı ilk 2 günde 24 ölü
Gökçek döneminde şirketler belediyeye fahiş parayla devredilmiş! Soruşturma başlatıldı
Gökçek döneminde şirketler belediyeye fahiş parayla devredilmiş! Soruşturma başlatıldı
Mansur Yavaş kararını verdi: Baktım istifa etmiyorlar markete dönüştüreceğim
Mansur Yavaş kararını verdi: Baktım istifa etmiyorlar markete dönüştüreceğim
ÖNCEKİ HABERLER
Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli
Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli
Werder Bremen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı
Werder Bremen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı
Meral hemşire dış görünüşünü beğenmediği için intihar etti
Meral hemşire dış görünüşünü beğenmediği için intihar etti
Yine aynı hatalar! İstanbul'da 791 acemi kasap kendini yaraladı
Yine aynı hatalar! İstanbul'da 791 acemi kasap kendini yaraladı
İSBAK’tan istifa eden Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim
İSBAK’tan istifa eden Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
Yorumlar