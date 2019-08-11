HABER /  DÜNYA

Epstein'in ölümü tartışma yarattı

Epstein'in ölümü tartışma yarattı

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunması tartışmalara yol açtı. Birçok siyasetçi cevaplanması gereken sorular olduğuna dikkat çekti.

Komplo teorilerine destek verenler arasında ABD Başkanı Donald Trump da var. Trump, "Epstein, Bill Clinton hakkında bilgi sahibiydi ve şu an ölü" diye yazan ABD'li komedyen Terrence Williams'ın tweetini paylaştı. 

Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, "Birçoğumuzun bilmek istediği şu: Epstein ne biliyordu?" ifadelerini kullandı. De Blasio, "Kaç milyoner ve milyarder daha bu yasa dışı eylemlerin bir parçasıydı?" diye sordu. 

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de, "Cevaplara ihtiyacımız var. Hem de çok fazla cevaba" dedi. Amerikan Soruşturma Bürosu FBI, Eipstein'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Madalya töreninde Trump'a protesto
Madalya töreninde Trump'a protesto
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu
Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu
ÖNCEKİ HABERLER
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Geert Wilders Kurban Bayramı için 'barbarlık günü' dedi Netanyahu'nun oğlu destekledi
Geert Wilders Kurban Bayramı için 'barbarlık günü' dedi Netanyahu'nun oğlu destekledi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni rekor
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Yorumlar