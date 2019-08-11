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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı

Anadolu Ajansı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum ve Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya baskın ve Müslümanlara saldırıdan İsrail hükümeti sorumludur. Saldırı, Müslümanların hassasiyetlerine yönelik büyük bir provokasyon olup tansiyonu yükselterek bölgedeki şiddetin artmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin Aksa'ya saldırısını şiddetle kınadıklarının altını çizen Abbas, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalci ve yerleşimciler tarafından tekrarlanan saldırılara sessiz kalınması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkelerine ivedi şekilde duruma müdahale etmeleri gerektiği çağrısını yaptı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

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