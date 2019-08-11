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İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor

Anadolu Ajansı
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikalıların Basra Körfezi'nde izledikleri yolun yanlış olduğunu belirterek, Washington yönetiminin tutumunu değiştirmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Bölgedeki gerginliğin düşürülmesinin herkesin çıkarına olduğunu belirten Ruhani, "Amerikalıların, izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki güvenliğin korunmasına ve takviye edilmesine özel bir önem verdiğini hatırlatan Ruhani, buradaki güvenliğin sağlanmasının bölge halkının çıkarına olacağını kaydetti.

ABD başta olmak üzere, bölge dışındaki ülkelerin Basra Körfezi'nde attığı adımların dünyadaki herkes için güvensizliği yayacağını, bölgedeki sorunları daha karmaşık ve tehlikeli bir hale getireceğini savunan Ruhani, "Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliği, buraya kıyısı olan ülkelerin ortaklaşa alacakları tedbirlerle mümkündür. Tarihi tecrübeler, yabancı müdahalelerin gerginliği artırdığını ve bölge şartlarını daha karmaşık bir hale getirdiğini göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani de bölgedeki gerginliğin düşmesinin bölgedeki ve dünyadaki halkların çıkarına olduğunu belirterek, Doha'nın gerginliğin düşürülmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

Bölgenin güvenliğinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler tarafından temin edilmesi gerektiği aktaran Al Sani, "Katar'ın bu konudaki duruşu tam olarak nettir. Bölgenin güvenliğinin sağlanması için İran ile iş birliğinden yanayız" dedi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği belirtildi.

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