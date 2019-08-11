Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. (Fırat'ın doğusuna operasyon) Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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