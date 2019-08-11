PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

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Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.

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PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor - Sayfa 2

Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

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PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor - Sayfa 4
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