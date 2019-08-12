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YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Şanlıurfa'nın karşısındaki ilçede bakın ne yapıyorlar

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Şanlıurfa'nın karşısındaki ilçede bakın ne yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristler tünel ve siper kazmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD´li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferinden Mercidabık Seferine, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtını da, yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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