HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el Maliki'den aktardığı habere göre, Husilere ait bir İHA düşürüldü.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Madalya töreninde Trump'a protesto
Madalya töreninde Trump'a protesto
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi
Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu
Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Epstein'in ölümü tartışma yarattı
Epstein'in ölümü tartışma yarattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Yorumlar