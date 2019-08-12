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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması! Endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması! Endişeliyiz

Türkiye, Yemen'in Aden kentinde son günlerde yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yemen'deki silahlı çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yemen'in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Çatışmaların, barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin son derece üzüntü verici olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Yemen'inn birlik ve bütünlüğünden yana

"Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz." Açıklamada, Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteğin sürdürüleceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yemen Ofisince hazırlanan rapora göre, 8 Ağustos'ta Aden'de patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı.

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