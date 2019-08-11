Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi

ANTALYA'da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu. Sanatçı Haluk Levent, Antalya’da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand’ın yanına alalım" notuyla paylaşımda bulundu.

Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi - Sayfa 1

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi.

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Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi - Sayfa 2

Boğa, yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı.

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Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi - Sayfa 3

Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı.

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Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi - Sayfa 4

Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa bir süre sonra gözden kayboldu.

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