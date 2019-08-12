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Ahmet Hakan aktardı! RTÜK Başkanı Şahin'den bomba açıklamalar

Ahmet Hakan aktardı! RTÜK Başkanı Şahin'den bomba açıklamalar

İnternet yayıncılığına ilişkin yeni düzenlemeye dair görüşlerini paylaşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda tartışılan yeni internet yayıncılığı düzenlemesi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile konuştu.

Hakan, Şahin'in değerlendirmesini şöyle aktardı:

"Tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz"

Biz RTÜK olarak... Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar.

Tüm interneti kapsamıyor

Yönetmelik, tüm interneti kapsamıyor. Düzenleme internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor.

Özgürlüklere müdahale tartışması

Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır.

Eleştiriler

Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır.

Hukuki sorumsuzluğa son verilecek

İnternet tabanlı yayın yapan şirketlerin, hiçbir vergi yükümlülüğü yoktu. Hukuki hiçbir sorumlulukları yoktu. Buna son veriliyor.

Çocuklar ve gençler

Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz.

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