Murat Yıldırım'dan yıllar sonra bir ilk Show TV ile anlaştı bomba gibi geliyor
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Murat Yıldırım bomba bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Yıldırım'ın partneri ise çok konuşulacak bir isim.
Son olarak ekranlarda Gecenin Kraliçesi adlı dizide rol alan Murat Yıldırım'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden bir dizide rol alacak. Yeni sezonda ekranlara gelmesi beklenen dizinin Show TV'de yayınlanması bekleniyor.
Öte yandan Çukur dizisinde yer alacağı konuşulan sonra çıkan haberleri yalanlayan Sinem Kobal'ın ise Murat Yıldırım'ın partneri olacağı öğrenildi. Dizinin BKM imzalı yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında.
Peki Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Murat Yıldırım kimdir?
Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde, Konya’da babası öğretmenlik yaparken doğmuştur. Ailesi aslen Mardinlidir.
Liseden mezun olmasının ardından üniversite eğitimi almak üzere İstanbul’a gelen Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne kayıt oldu ve 8 senede mezun oldu.