HABER /  EKONOMİ

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.

G

Cuma günü 59,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,73 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 58,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,29 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ve küresel ekonomiye dair endişelerin petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) cuma günü yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle 2019 için petrol talep tahminini günlük 1,1 milyon varile indirmesi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 770'e indi.

Brent petrolde teknik olarak 58,34 ile 58,56 dolar aralığının direnç, 57,90 ile 58,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan kritik açıklama: B ve c planlarımız hazır
Hulusi Akar'dan kritik açıklama: B ve c planlarımız hazır
Terör örgütün hain planı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenlerse...
Terör örgütün hain planı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenlerse...
Ahmet Hakan aktardı! RTÜK Başkanı Şahin'den bomba açıklamalar
Ahmet Hakan aktardı! RTÜK Başkanı Şahin'den bomba açıklamalar
ABD basınından savaş itirafı! Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok
ABD basınından savaş itirafı! Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok
Ukrayna uzman açık açık söyledi! Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız
Ukrayna uzman açık açık söyledi! Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız
YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Şanlıurfa'nın karşısındaki ilçede bakın ne yapıyorlar
YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Şanlıurfa'nın karşısındaki ilçede bakın ne yapıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye internette vakit geçirmede dünya dördüncüsü
Türkiye internette vakit geçirmede dünya dördüncüsü
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl yapılır?
Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl yapılır?
Yorumlar