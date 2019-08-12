Hulusi Akar'dan kritik açıklama: B ve c planlarımız hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenlik koridoruna ilişkin "b ve c planlarımız hazır. Kendi faaliyetlerimiz olacak" açıklaması yaptı.

TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz. ABD ile müşterek harekat merkezi önümüzdeki günlerde kurulacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'de barış koridoru mutabakatı hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Washington'a "Aksilik çıkarsa kendi planımızı uygularız" mesajını verdi. Esed rejiminin İdlib'de Türk güçlerine saldırması durumunda, Türkiye'nin misliyle karşılık vereceğini Rusya nezdinde Suriye yönetimine aktardıklarını vurguladı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kendi faaliyetlerimiz de olacak"

-ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Biz samimiyet yerine, çok somut hedefler koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstermesi.

Herhangi bir aksilik çıktığı zaman, bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak.

"Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım"

-Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız hukukumuz var, komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil."

İdlib mutabakatı

-Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli rejim, ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. Binden fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda.

Gözlem noktalarımıza saldırı

-Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ıstırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor.