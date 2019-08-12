Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
Kurban Bayramı tatili yapanlar ve plan yapanlara kötü haber meteorolojiden geldi. Son dakika haberinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken "ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Bazı yerlerde hafif bazı yerlerde kuvvetli esecek
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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