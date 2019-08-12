Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.